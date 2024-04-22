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Сиваков считает, что «Оренбург» незаслуженно проиграл «Зениту»

22 Апреля 2024 • 20:02 Комментировать
Зенит
1:0
Оренбург

Михаил Сиваков, футболист «Оренбурга», высказался о поражении от «Зенита».

По словам Сивакова, оренбургская команда потерпела незаслуженное поражение.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Оренбургом» прошёл в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой команды Сергея Семака (1:0).

- Незаслуженное поражение. Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас было несколько отличных моментов, - цитирует Сивакова «РБ Спорт».

«Оренбург» после 24 сыгранных матчей набрал 26 очков и занимает 12 место в таблице чемпионата, «Зенит» же лидирует в РПЛ, у «сине-бело-голубых» 50 баллов.

«Оренбург» в следующем матче на своём поле примет «Динамо», встреча пройдёт 24 апреля и начнётся в 16:00 по столичному времени.

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