Сиваков считает, что «Оренбург» незаслуженно проиграл «Зениту»

Михаил Сиваков, футболист «Оренбурга», высказался о поражении от «Зенита».

По словам Сивакова, оренбургская команда потерпела незаслуженное поражение.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Оренбургом» прошёл в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой команды Сергея Семака (1:0).

- Незаслуженное поражение. Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас было несколько отличных моментов, - цитирует Сивакова «РБ Спорт».

«Оренбург» после 24 сыгранных матчей набрал 26 очков и занимает 12 место в таблице чемпионата, «Зенит» же лидирует в РПЛ, у «сине-бело-голубых» 50 баллов.

«Оренбург» в следующем матче на своём поле примет «Динамо», встреча пройдёт 24 апреля и начнётся в 16:00 по столичному времени.