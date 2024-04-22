Таранов считает, что победа над «Ростовом» может сыграть со «Спартаком» злую шутку в дерби с ЦСКА

Иван Таранов, бывший футболист ЦСКА, поделился своим мнением в преддверии центрального матча 21-го тура РПЛ, в котором «армейцы» у себя дома встретятся со «Спартаком».

Таранов считает, что вчерашняя крупная победа команды Владимира Слишковича над «Ростовом» может не лучшим образом отразиться на «Спартаке».

- «Спартак» выдал хороший матч, обыграв с крупным счётом «Ростов». Плюс в стане красно-белых произошли перемены, которые пошли на пользу. Но опять же, это может сыграть злую шутку для «Спартака», - цитирует Таранова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» разгромил «Ростов» на выезде, встреча прошла в воскресенье и завершилась со счётом 5:1. Дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по мск.

«Армейцы» в настоящее время занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Красно-белые» с 38 баллами идут на четвёртой строчке.