Борис Игнатьев не верит, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ

Известный тренер Борис Игнатьев оценил перспективы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ.

Специалист сомневается, что Тюкавин сможет стать лучшим бомбардиром в текущей кампании, ведь у Матео Кассьерры приличный запас.

«Но если Константин никуда не уйдет из «Динамо», то в ближайшие 2-3 сезона это обязательно случится», — заявил Игнатьев «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что Тюкавин является сильным форвардом, который стабильно держит уровень.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 13 голов и стал автором девяти ассистов.