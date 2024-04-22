Борис Игнатьев: «В потенциале «Спартака» накопилась огромная энергия»

Борис Игнатьев, российский футбольный тренер оценил недавнюю викторию московского «Спартака» в Ростове-на-Дону. «Красно-белые» одержали разгромную победу над «Ростовом» (5:1).

«Очень понравилось огромное желание и выплеск все той энергии, которая, как оказалось, накопилась в потенциале команды. Какую страсть показали! Столько движения, столько борьбы! Нигде на поле не уступали и не проигрывали единоборств», - делится Игнатьев для «Московского комсомольца».

Напомним, что лишь неделю назад «Спартак» официально попрощался с Гильермо Абаскалем в роли главного тренера. Его место занял его бывший ассистент Владимир Слишкович. При боснийце «Спартак» сыграл в нулевую ничью с «Зенитом» в Кубке России и разгромил «Ростов».