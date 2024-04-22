В «Спартаке» рассказали, было ли комфортно работать с Эшуортом

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос о том, чем ему запомнилась совместная работа с Полом Эшуортом.

Напомним, Эшуорт занимал в «Спартаке» должность спортивного, а затем технического директора.

«Мне было комфортно с ним работать, все понятно и четко. То, что было заявлено, я старался выполнять. Не могу сказать ничего плохого», — приводит слова Баженова Metaratings.

После 24 матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

25 апреля команда Владимира Слишковича проведет гостевой матч против ЦСКА. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.