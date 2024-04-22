Суперкомпьютер почти не сомневается в прямом вылете «Сочи»

Суперкомпьютер Opta считает, что у «Сочи» практически не остаётся шансов на то, чтобы избежать прямого вылета из РПЛ. Так, процент на то, что южане займут 16 место внушителен – почти 62%. Вероятность того, что «Сочи» займёт 15 место – 20%. Остальное – шансы южан финишировать в зоне стыковых матчей и выше. Вероятность прямого вылета – 82%.

Вторым самым очевидным кандидатом на прямой вылет является калининградская «Балтика». Шанс на то, что этот клуб займёт 15 место таблицы – 28,3%.

На данный момент зона вылета выглядит так: «Ахмат», 23 очка и 15 место и «Сочи», 19 очков и 16 место.

Ранее суперкомпьютер показал прогноз на чемпионскую гонку.