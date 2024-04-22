Байдачный: У «Ростова» не такой сверхпотенциал, как у ведущих клубов

Анатолий Байдачный, бывший тренер ряда российских команд, поделился своим мнением о выступлении «Ростова» в текущем сезоне.

- Любая команда считает, что она заслуживает более высоких мест, но, если эта команда займёт место в середине турнирной таблицы, это будет отражать нынешнее её состояние. Откровенно говоря, у «Ростова» не такой уж сверхпотенциал, как у ведущих клубов, - сказал Байдачный в интервью «Чемпионату».

Напомним, «Ростов» 21 апреля на своём стадионе потерпел поражение от «Спартака» со счётом 1:5. После 24 сыгранных туров дончане располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды Валерия Карпина 34 очка. Впереди «Ростов» ожидает матч с «Уралом», встреча пройдёт 25 апреля в Екатеринбурге и стартует в 16:00 по столичному времени.