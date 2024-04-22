Селюк: Я не уверен, что европейские клубы готовы заплатить 15 млн евро за Сперцяна

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу ближайшим летом.

По мнению агента, Сперцян мог бы уже отправиться в европейский клуб, но за всех игроков клубы РПЛ просят слишком большие деньги.

«За него «Краснодар» просил 15 миллионов евро, и я не уверен, что за него готовы столько отдать», — приводит слова Селюка Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.