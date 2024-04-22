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Колыванов считает, что Сергееву стоит уйти из «Зенита» в аренду

22 Апреля 2024 • 19:26 Комментировать
Зенит
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Рубин
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24.04 20:30

Игорь Колыванов, ранее возглавлявший московское «Торпедо», поделился своим мнением о нападающем «Зенита» Иване Сергеева.

Колыванов, который работал с Сергеевым в «Торпедо», отметил, что форварду стоит задуматься о смене клуба для получения большей игровой практики.

- Когда футболист очень долгое время не играет в основном составе, выходить на замену всегда сложно. И эмоции не те. Может, ему лучше в аренду уйти, чтобы играл человек? Он же все-таки у нас забивной, российский нападающий, - цитирует специалиста «Спорт день за днём».

Сергеев принадлежит петербургскому клубу с зимы 2022 года, до этого он выступал за самарские «Крылья Советов». Контракт Ивана с «Зенитом» действует до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 11 голов и три ассиста на партнёров в 32 матчах за «Зенит» во всех турнирах.


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