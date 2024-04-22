Булыкин считает, что «Спартаку» надо было раньше увольнять Абаскаля

Экс-форвард столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Не только победа над «Ростовом» говорит о том, что Абаскаля нужно было убирать раньше, а и вся ситуация в клубе», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

В 25-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» разгромил на выезде «Ростов», забив сопернику пять мячей, пропустив при этом всего один раз.

Ранее «красно-белые» уволили Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, назначив и.о наставника команды Владимира Слишковича.

25 апреля «Спартак» встретится в дерби с ЦСКА. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.