Борис Игнатьев обвинил Песьякова в непрофессионализме

В воскресном матче «Ростова» со «Спартаком» «красно-белые» не без ошибок голкипера дончан Сергея Песьякова оформили разгром – 5:1. Как выяснилось позже по информации источников, заменили Песьякова из-за микротравмы, с которой он вышел на второй тайм.

Борис Игнатьев, тренер и эксперт обвинил Песьякова в непрофессионализме во время матча.

«Непрофессионально! Всем хочется играть. И ему тоже хотелось быть вместе со всеми на родном стадионе. Но есть вещи незыблемые: футболист должен уметь принимать ответственное решение», - приводит слова Игнатьева «Московский комсомолец».

Ранее замену Песьякова прокомментировал тренер голкиперов «Ростова» Виталий Кафанов.