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Суперкомпьютер увеличил шансы на победу «Зенита» в РПЛ до 90 процентов

22 Апреля 2024 • 19:13 Комментировать

Суперкомпьютер Opta увеличил шансы на победу питерского «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги до 90%.

Машина считает, что шансы питерцев сенсационно занять второе место равны 9,5 процента, а шансы упасть на третье – менее процента.

«Краснодар» же видится суперкомпьютером самым очевидным претендентом на второе место с шансом его занять в 81,7%. Фаворит на третье место – «Динамо» - 41,4%.

А вот четвёртое место могут почти с равными шансами занять сразу четыре команды, но больший фаворит на это – московский ЦСКА – 25% вероятности.

На данный момент «Зенит» с 50 очками идёт первым в РПЛ, второй – «Краснодар», 46 очков.

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