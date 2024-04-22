Игнатов: План, который хотели осуществить в матче с «Ростовом» - осуществили

Михаил Игнатов, полузащитник «Спартака», рассказал о вчерашней победе своей команды в матче с «Ростовом».

Напомним, встреча прошла в воскресенье на «Ростов Арене» и завершилась победой московского коллектива со счётом 5:1.

- Эмоции от победы над «Ростовом» положительные. Хорошо провели игру. План, который хотели осуществить – осуществили, - цитирует футболиста «красно-белых» «Чемпионат».

«Спартак», набравший в 24 турах 38 очков, находится на четвёртой строчке в турнирной таблице. Впереди команду ожидает дерби с ЦСКА, игра пройдёт 25 апреля на стадионе «армейцев».