Булыкин: «Песьяков совершил две настолько грубые ошибки, что даже Карпин не выдержал»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению эксперта, победу «Спартаку» подарил голкипер донского клуба.

«Песьяков совершил две настолько грубые ошибки, что даже Карпин не выдержал и заменил его», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Как считает Булыкин, именно ошибки Песьякова перевернули игру и позволили «Спартаку» забить много мячей.

По итогам 24 сыгранных матчей «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионате России, а «Ростов» идет на восьмой позиции.