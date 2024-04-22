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Борис Игнатьев: «Игроки «Динамо» превзошли «Пари НН» на всех участках поля»

22 Апреля 2024 • 19:03 Комментировать
Пари НН
1:4
Динамо Москва

Борис Игнатьев, футбольный тренер и эксперт не скрывает своей похвалы в адрес московского «Динамо» за игру минувших выходных. «Бело-голубые» смогли разгромить в гостях в минувший воскресный день «Пари НН» со счётом 4:1.

«Подавляющее преимущество в игровом умении отдельно взятых игроков, сотканное единый коллектив, в единую команду. На всех участках поля «Динамо» было сильнее, команда была цельным монолитом в игре, имеющим запас возможностей в мастерстве. И в этом «Нижний» конечно же уступал», - делится Игнатьев для «Московского комсомольца».

Напомним, что успех позволил «Динамо» набрать 41 балл. До первого места далеко – девять очков, однако команда имеет отличные шансы на бронзу по итогу сезона.

 

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