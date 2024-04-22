Даниил Денисов рассказал, как прошла дорога «Спартака» в поезде

В минувшие выходные московский «Спартак» на поезде ездил в Ростов-на-Дону. У административного центра Южного федерального округа более двух лет не работает аэропорт.

Даниил Денисов, игрок «красно-белых» рассказал, чем занималась его команда в дороге.

«Отличная дорога, прошла легко. Много разговаривали, общались, шутили», - говорит спартаковец для «РБ Спорт».

Футболист добавил, что практически все иностранцы в команде уже знают, что такое поезд и дальняя дорога, поэтому особых впечатлений это у них не вызвало.

«Спартак» съездил на берега Дона крайне удачно, учинив разгром местному «Ростову» (5:1).

Денисов рассказал, как «Спартак» заставляет вратарей ошибаться