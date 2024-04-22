Фамейе может сыграть против ЦСКА

В конце марта достаточно серьёзную травму в матче против «Пари НН» получил нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе. Процесс его восстановления оказался не таким долгим, как планировалось. Согласно данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Фамейе уже начал тренироваться по индивидуальной программе.

По данным источника, Фамейе будет готов сыграть в матче Премьер-лиги против ЦСКА.

Матч чемпионата России между «Балтикой» и ЦСКА пройдёт в воскресенье, 28 апреля. Стартовый свисток прозвучит необычно поздно – в 21:30 по московскому времени.

На текущий момент «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.