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Борис Игнатьев объяснил, как Мусаев меняет игру «Краснодара»

22 Апреля 2024 • 18:48 Комментировать
Краснодар
2:0
Факел

В минувшем марте Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» заменил старый-новый тренер Мурад Мусаев. Борис Игнатьев оценил игру «быков» при Мусаеве и рассказал, чем она отличается от того, что ранее клуб показывал при Ивиче.

«Мусаев пришел и меняет концепцию и тактику. «Быки» стали больше играть вертикально, на атаку. В составе происходят изменения в плане усиления атакующего потенциала команды. Может, некая эмоциональная волна, может, внутренние взаимоотношения меняются», - делится Игнатьев для «Московского комсомольца».

Напомним, в минувшую пятницу «Краснодару» удалось оформить уверенную победу над «Факелом» в рамках РПЛ (2:0). Очки помогли сохранить четырёхочковое отставание от «Зенита» с первого места.

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