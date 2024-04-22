Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев рассказал, что объединяет Кордобу, Кассьерру и Даку

22 Апреля 2024 • 18:43 Комментировать

Борис Игнатьев порассуждал о главных бомбардирах текущего сезона РПЛ. Оба они – граждане Колумбии – Матео Кассьерра и Джон Кордоба. Также Игнатьева впечатляет Мирлинд Даку, албанский форвард казанского «Рубина».

«Это габаритные и очень координированные, лёгкие игроки. Они умеют овладевать мячои именно там, где это делать крайне необходимо — в районе штрафной. А также закрывают мяч корпусом, навязывают борьбу, терпят эту борьбу, часто её выигрывая», - говорит Игнатьев для «Московского комсомольца».

Напомним, в таблице бомбардиров текущего сезона РПЛ у Кассьерры 16 голов, у Кордобы 12. Даку существенно ниже – с пятью голами в 18 месте.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Джон Кордоба Матео Кассьерра Мирлинд Даку ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Хави получил предложение от нового клуба «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
19:12 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: План, который хотели осуществить в матче с «Ростовом» - осуществили
19:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Песьяков совершил две настолько грубые ошибки, что даже Карпин не выдержал»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Игроки «Динамо» превзошли «Пари НН» на всех участках поля»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов рассказал, как прошла дорога «Спартака» в поезде
18:53 · Россия. Премьер-лига
Фамейе может сыграть против ЦСКА
18:48 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев объяснил, как Мусаев меняет игру «Краснодара»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев рассказал, что объединяет Кордобу, Кассьерру и Даку
18:41 · Россия. Премьер-лига
Балахнин объяснил, почему «Ростов» не готов бороться за медали в РПЛ
18:33 · Россия. Премьер-лига
«Я бы не стал преувеличивать значение ошибки Песьякова» — Бушманов
18:26 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» заслуженно победил «Ростов» 1
18:25 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Готовы принимать соперников в РПЛ даже в январе»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Сочи» Силвейра: «Больше всего скучаю по семье»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Вторая ежегодная премия Winline Герои РПЛ пройдёт 26 мая
18:11 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Зенит» без проблем восстановится к следующей игре»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев – об «Оренбурге»: «Вообще меня эта команда впечатляет»
Все новости
Рекомендуем