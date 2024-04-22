Борис Игнатьев рассказал, что объединяет Кордобу, Кассьерру и Даку

Борис Игнатьев порассуждал о главных бомбардирах текущего сезона РПЛ. Оба они – граждане Колумбии – Матео Кассьерра и Джон Кордоба. Также Игнатьева впечатляет Мирлинд Даку, албанский форвард казанского «Рубина».

«Это габаритные и очень координированные, лёгкие игроки. Они умеют овладевать мячои именно там, где это делать крайне необходимо — в районе штрафной. А также закрывают мяч корпусом, навязывают борьбу, терпят эту борьбу, часто её выигрывая», - говорит Игнатьев для «Московского комсомольца».

Напомним, в таблице бомбардиров текущего сезона РПЛ у Кассьерры 16 голов, у Кордобы 12. Даку существенно ниже – с пятью голами в 18 месте.