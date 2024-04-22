Балахнин объяснил, почему «Ростов» не готов бороться за медали в РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне чемпионата России.

По мнению эксперта, «Ростов» уже давно ни за что не борется, ведь для борьбы за высокие позиции команде не хватает качественных футболистов.

«Если брать по составу, то середина таблицы — это их реальное место, которое они заслужили. «Ростов» пока не готов бороться за призовые места», — приводит слова Балахнина «Чемпионат».

По итогам 24 сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина находятся на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 набранных очка.