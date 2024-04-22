«Я бы не стал преувеличивать значение ошибки Песьякова» — Бушманов

Российский тренер Евгений Бушманов прокомментировал ошибку вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в матче со «Спартаком».

Встреча 25-го тура РПЛ завершилась крупной победой «красно-белых» над дончанами со счетом 5:1. Песьяков провел неудачный матч и был заменен во втором тайме.

«Я бы не стал преувеличивать значение ошибки Песьякова. Сергей периодически ошибается, как и любой другой вратарь», — заявил Бушманов «Чемпионату».

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 35 мячей и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 24 матчей «Ростов» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 34 очка.

Бушманов: «Спартак» заслуженно победил «Ростов»