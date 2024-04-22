Бушманов: «Спартак» заслуженно победил «Ростов»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о крупной победе «красно-белых» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, не стоит говорить, что «Спартаку» повезло в поединке с «Ростовом».

«Можно сказать, что Слишкович удивил составом и сменой схемы. Я думаю, что это тоже сыграло определенную роль», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «Спартак» показал отличную игру и одержал заслуженную победу.

После 24 матчей подопечные Владимира Слишковича занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.