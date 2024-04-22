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Гаджиев: «Готовы принимать соперников в РПЛ даже в январе»

22 Апреля 2024 • 18:25 Комментировать

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо» высказался о структуре календаря сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге. С третьей декады июля по 8 декабря 2025 года должны быть сыграны 18 туров будущего первенства.

«Даже в январе можем принять матчи, не только в декабре. Нам погода позволяет. Ее не отгадаешь, но в целом если сравнивать, в декабре-январе лучше погода, чем в феврале», - приводит слова Гаджи Муслимовича «РБ Спорт».

Дагестан, который представляет махачкалинское «Динамо» - самый южный географически регион России. Динамовцы идут в группе лидеров Мелбет-Первой лиги и могут попасть в РПЛ на будущий сезон.

Ранее Шамиль Газизов рассказал, что стадион «Динамо» готовят к выходу в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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