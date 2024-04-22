Легионер «Сочи» Силвейра: «Больше всего скучаю по семье»

Мигел Силвейра – бразильский легионер «Сочи». Футболист рассказал, как ему город, в котором ему приходится жить последний год карьеры.

«Не было ничего такого, к чему мне бы пришлось долго привыкать. Город сразу понравился. Я нахожусь в России больше года и учу язык», - говорит он «Матч ТВ».

Как добавил Силвейра, больше всего в командировке он скучает по своим родным и близким.

«Я по ней всегда скучаю, когда нахожусь далеко от дома», - заключил футболист.

«Сочи» на данный момент – самый очевидный кандидат на вылет, так как занимает лишь 16 место с 19 очками. Отставание от 14 места – четыре балла.