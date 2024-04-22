ЦСКА не интересуется Арсе

Стало известно, следит ли столичный ЦСКА за форвардом «ЛДУ Кито» Алексом Арсе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может подписать парагвайца на замену Фёдору Чалову. Позже на данную информацию отреагировал агент Арсе.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «армейцы» не заинтересованы в приглашении 28-летнего нападающего.

В текущем сезоне Арсе принял участие в 16 играх с учетом всех турниров, 13 раз поразил ворота соперников и оформил один результативный пас.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.

ЦСКА нашёл замену Чалову

Агент Арсе рассказал, связывался ли с ним ЦСКА