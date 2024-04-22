Андрей Мостовой: «Зенит» без проблем восстановится к следующей игре»

На новой неделе нас ждёт настоящий марафон российского футбола. Посреди недели будет сыгран перенесённый 21 тур РПЛ, а в выходные состоится 26 тур первенства.

Андрей Мостовой, игрок атаки «Зенита» не сомневается, что его команда сможет восстановиться к матчу с «Рубином». Ждёт он коллектив Сергея Семака в грядущую среду, 24 апреля.

«Всем в оптимальных кондициях подойти к игре будет сложно. Но и у «Рубина» всего на день больше времени до игры. Так что ничего страшного — у нас большая обойма игроков», - говорит Мостовой для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Андрей признался, что считает второй тайм игры с «Оренбургом» худшим в сезоне.