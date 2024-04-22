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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев – об «Оренбурге»: «Вообще меня эта команда впечатляет»

22 Апреля 2024 • 18:06 Комментировать
Зенит
1:0
Оренбург

Борис Игнатьев, представитель отечественного тренерского дела восхитился «Оренбургом». В минувшем 25 туре РПЛ уральцы проиграли питерскому «Зениту» в гостях с минимальным счётом. Это стало первым поражением для клуба с начала весны в Премьер-лиге.

«Вообще меня эта команда впечатляет с точки зрения некой командной выстроенности. Хорошо комбинируют, много интересных ходов. Во втором тайме вполне могли нашему чемпиону и омрачить праздник», - рассуждает Игнатьев для «Московского комсомольца».

На данный момент «Оренбург» идёт вне зоны стыковых матчей на 12 месте с 26 очками. Но отрыв от опасной зоны шаткий – всего два балла.

Тренирует команду испанский специалист Давид Деограсия.

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Борис Игнатьев Оренбург

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