Борис Игнатьев – об «Оренбурге»: «Вообще меня эта команда впечатляет»

Борис Игнатьев, представитель отечественного тренерского дела восхитился «Оренбургом». В минувшем 25 туре РПЛ уральцы проиграли питерскому «Зениту» в гостях с минимальным счётом. Это стало первым поражением для клуба с начала весны в Премьер-лиге.

«Вообще меня эта команда впечатляет с точки зрения некой командной выстроенности. Хорошо комбинируют, много интересных ходов. Во втором тайме вполне могли нашему чемпиону и омрачить праздник», - рассуждает Игнатьев для «Московского комсомольца».

На данный момент «Оренбург» идёт вне зоны стыковых матчей на 12 месте с 26 очками. Но отрыв от опасной зоны шаткий – всего два балла.

Тренирует команду испанский специалист Давид Деограсия.