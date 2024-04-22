Эксперт рассказал, чего «Зениту» не хватило в игре с «Оренбургом»

Борис Игнатьев, советский и российский футбольный тренер рассказал, чего питерскому «Зениту» в минувшее воскресенье не хватило в игре с «Оренбургом». Напомним, что чемпион России одержал над уральским клубом дома лишь минимальную викторию.

«Классика, на которую не наложена динамика, нет командной скорости. Если б «Зенит» смог подкрепить общекомандное мастерство скоростью в игре, наверное, иной бы был результат. Много сил и нервов «Зенит» выплеснул в предыдущих двух матчах», - рассуждает Игнатьев для «Московского комсомольца».

Напомним, что «Зенит» благодаря победе смог сохранить свой комфортный четырёхочковый отрыв от «Краснодара» в таблице. 50 баллов у питерцев, 46 – у «быков».