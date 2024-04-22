Глушаков оценил шансы Слишковича остаться в «Спартаке» главным тренером

Бывший игрок московского «Спартака», чемпион России Денис Глушаков оценил шансы Владимира Слишковича остаться у руля «красно-белых» главным тренером. На данный момент босниец лишь исполняющий обязанности.

«Вопрос больше к руководству клуба, но для игроков не чужой он, был в штате Абаскаля. Тренировочный процесс просто взять и поменять не получится, но можно создать атмосферу», - говорит Глушаков «Матч ТВ».

Денис добавил, что несмотря на хорошие результаты делать выводы относительно кандидатуры Слишковича пока рано. Тренеру нужно дать ещё пару матчей, чтобы посмотреть на дальнейшие результаты команды.

Вечером воскресенья москвичи разгромили «Ростов» (5:1).