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Непомнящий оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ

22 Апреля 2024 • 17:51 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1 1.32 X 5.00 2 10.50
24.04 20:30

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению специалиста, золотые медали достанутся «Зениту», ведь у них есть определенный опыт в борьбе за трофей, чего не скажешь о других.

«Только чудо поможет «Краснодару» и «Динамо» вернуться в чемпионскую гонку», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 24 сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 50 очков. «Краснодар» располагается на второй строчке, набрав 46 очков. «Динамо» идет третьим, у «бело-голубых» 41 балл.

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