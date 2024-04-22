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Марадишвили проходит реабилитацию на базе «Локомотива»

22 Апреля 2024 • 17:47 Комментировать

В «Пари НН» рассказали, что их игрок центра поля, Константин Марадишвили проходит стартовый этап реабилитации после травмы колена на базе клуба, которому принадлежат права на игрока – «Локомотива».

«Он там не потому, что у нас нет условий, просто ему проще быть поближе к семье, нет смысла его гонять в Нижний. На второй этап реабилитации он вернется к нам», - говорит Дмитрий Кондратов «Матч ТВ», председатель совдира клуба.

Напомним, что Марадишвили арендован у «Локомотива» «Пари НН». Травму крестообразной связки колена Константин получил в игре с «Краснодаром» в одном из недавних туров РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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