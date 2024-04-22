Семшов — об Абаскале: «Такие тренеры способны только бегать, прыгать и размахивать руками»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов ответил на вопрос, почему испытает негативные чувства к бывшему наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Потому что такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками на бровке», — заявил Семшов «РБ Спорту».

Помимо этого, по словам эксперта, его раздражает, что такие тренеры не учат русский язык, приезжая в нашу страну.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович, который, по данным СМИ, может остаться до конца сезона.

25 апреля «Спартак» встретится на выезде с ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.