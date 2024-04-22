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Андрей Мостовой назвал второй тайм игры с «Оренбургом» худшим в сезоне

22 Апреля 2024 • 17:41 Комментировать

В минувшие выходные питерский «Зенит» нанёс скромный реванш «Оренбургу» в рамках РПЛ за матч первого круга, обыграв уральцев с минимальным счётом дома. Исход встречи решил гол Клаудиньо на 23 минуте встречи.

Андрей Мостовой, вингер «Зенита» назвал второй тайм матча двух команд худшим для питерцев во всём сезоне.

«Только одно слово — ужас. В первом тайме контролировали мяч, потом что‑то пошло не по нашему плану. «Оренбург» перехватил инициативу и до конца встречи, по сути, ей владел. Будем разбираться, что мы делали не так», - говорит Мостовой телеканалу «Матч ТВ».

Победа позволила «Зениту» сохранить четырёхочковый отрыв от «Краснодара».

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