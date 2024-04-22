Денисов рассказал, как «Спартак» заставляет вратарей ошибаться

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, почему вратари соперников стали ошибаться в играх против «красно-белых».

«Мы прессинговали, делали это хорошо: активно, агрессивно. Самое главное – все вместе. Прессинг дал свои плоды, ошибки бывают», — цитирует Денисова портал «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем туре «Спартак» разгромил на выезде «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

В текущем сезоне 21-летний Денисов принял участие в 24 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.

После 24 сыгранных матчей «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 38 очков.