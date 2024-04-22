«Спартак» разгромил «Ростов» самым молодым составом, игравшим в этом сезоне РПЛ

В минувшее воскресенье московский «Спартак» порадовал своих болельщиков. На выезде «красно-белые» учинили разгром сопернику, который для любой команды не подарок, особенно в этом сезоне – «Ростову», 5:1.

Как сообщает «Цифроскоп», «Спартак» смог одержать убедительный разгром самым молодым составом, выходящим на поле в этом сезоне. Средний возраст игроков «Спартака» в матче с «Ростовом» составил всего лишь 24 года и 281 день.

Напомним, что уже как более недели «Спартак» уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Теперь тренирует «красно-белых» боснийский специалист Владимир Слишкович.

«Спартак» небезнадёжный: Слишкович вдохнул жизнь в команду