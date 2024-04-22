Ионов стал самым возрастным автором дубля в текущем сезоне РПЛ

В минувшее воскресенье «Сочи» и «Урал» разошлись боевым ничейным исходом в рамках Российской премьер-лиги – 2:2. Дубль за екатеринбургский клуб оформил Алексей Ионов.

Как в понедельник сообщает «Цифроскоп», Ионов стал пока что самым возрастным автором дубля в текущем сезоне Премьер-лиги. На момент 21 апреля Алексею было 35 лет и 63 дня.

Напомним, что сезон Ионов начал в «Ростове», однако минувшей зимой опытный воспитанник «Зенита» покинул дончан и присоединился к «Уралу».

Ранее Ионов сообщал, что должен был продолжить карьеру в Азии. Также Алексей забил в ворота «Сочи» свой 60-й по счёту гол.