Булатов: «Спартак» заслужил победу над «Ростовом»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре «красно-белых» в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

Эксперт не согласился с тем, что победу «красно-белым» подарил вратарь южан Сергей Песьяков. По мнению Булатова, «Спартак» провёл хороший матч и заслуженно добился успеха.

«Если с «Динамо» можно было говорить, что «Спартак» не наиграл на победу, то здесь москвичи её заслужили своим давлением, целостностью, настроем. У «Ростова» порвалось там, где тонко», — приводит слова Булатова Metaratings.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. До конца сезона команде, которую сейчас возглавляет Владимир Слишкович, осталось провести шесть матчей.