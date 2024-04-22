Тукманов считает, что Слишкович может повторить путь Карреры в «Спартаке»

Футбольный функционер Александр Тукманов поделился мнением о будущем исполняющего обязанности наставника «Спартака» Владимира Слишковича.

По мнению эксперта, Слишковича необходимо оставить минимум до конца сезона.

«В теории, возможно, что Слишкович может повторить путь Карреры, конечно. У него есть хороший рабочий контакт с ребятами», — приводит слова Тукманова Legalbet.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание «красно-белых» от третьей позиции составляет всего три балла.