Агент Барбоза: «К Кассьерре будет интерес, но я сомневаюсь, что «Зенит» захочет его продавать»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе из «Зенита» нападающего Матео Кассьерры.

Барбоза назвал колумбийца талантливым игроком, отметив, что в предыдущие два трансферных окна интерес к нему проявляли европейские, катарские и саудовские клубы.

«Знаю, что летом и зимой были по нему предложения из Европы, Катара, Саудовской Аравии, но «Зенит» не захотел его отпускать. Конечно, после окончания сезона к нему тоже будет интерес, но я сомневаюсь, что клуб захочет его продавать», — цитирует Барбозу Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний Кассьерра провёл за «Зенит» 30 матчей, в которых сумел забить 19 голов и отдать семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.