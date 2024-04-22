Кобелев оценил результативность Кассьерры

Российский тренер Андрей Кобелев поделился комментарием о результативности форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

— У Кассьерры 16 голов, и за последние шесть туров он может до отметки в 20 мячей дойти. Это будет хорошим показателем, — цитирует Кобелева Metaratings.

Специалист считает, что форвард, который выступает за команду приличного уровня, должен каждый сезон забивать больше 15 голов.

В сезоне-2023/24 Кассьерра провел 22 матча в рамках чемпионата России, забил 16 мячей и стал автором четырех ассистов. На данный момент колумбиец является лучшим бомбардиром РПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре гола.