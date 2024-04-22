Боков: Уверен, что ЦСКА способен победить «Спартак» даже в таком составе

Экс-игрок ЦСКА Максим Боков высказался о потерях «красно-синих» перед столичным дерби со «Спартаком».

Напомним, предстоящий матч пропустят защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Виллиан Роша, которые были удалены в игре с «Ахматом». Кроме того, из-за перебора желтых карточек в дерби не сыграет Аббосбек Файзуллаев.

«Конечно, это серьезные потери. Впрочем, я уверен, что тренерский штаб найдет, кем заменить этих футболистов», — заявил Боков «РБ Спорту».

Эксперт уверен, что у ЦСКА есть шансы на победу в дерби, несмотря на свои потери.

Отложенный матч 21-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 (мск).