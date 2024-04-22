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Колосков считает, что «Спартак» может оставить Слишковича главным тренером команды

22 Апреля 2024 • 16:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
25.04 20:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективы Владимира Слишковича, который в настоящий момент занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

По мнению эксперта, Слишковичу удалось успокоить футболистов московской команды, благодаря чему «Спартак» начал играть в более осмысленный футбол, чем делал это пари испанском тренере Гильермо Абаскале.

«Если так дело пойдёт и дальше, то какой смысл кого-то искать, если уже есть готовый тренер, который знает команду. Отсутствие опыта у Слишковича? У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

За шесть туров до конца сезона «Спартак» имеет в своём активе 38 набранных очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 25 апреля против ЦСКА.

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