Агент Арсе рассказал, связывался ли с ним ЦСКА

Мигель Анхель Гаррепе, агент форварда «ЛДУ Кито» Алекса Арсе, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

— Никакого предложения из России не было. По крайней мере, со мной никто не общался об этом. В любом случае, сначала нужно договариваться с клубом, — заявил агент.

Ранее сообщалось, что столичный клуб может приобрести 28-летнего парагвайца, если команду покинет Фёдор Чалов.

В 2024 году Арсе принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил 13 голов и стал автором одной результативной передачи.

ЦСКА нашёл замену Чалову