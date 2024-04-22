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Воробьёв: «В матче с «Зенитом» у «Оренбурга» получалось всё, кроме реализации»

22 Апреля 2024 • 16:16 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
24.04 16:00

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о поражении от «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению Воробьёва, «Оренбург» провёл хороший матч, однако набрать очки команде помешала плохая реализация.

«Создавали моменты, игра для нас получилась хорошей. Просто надо было «выжимать» из атак больше, забивать голы. Удача была не на нашей стороне», — цитирует Воробьёва «РБ Спорт».

Отметим, что на сегодняшний день «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 24 турах. Свой следующий матч команда Давида Деограссии проведёт 24 апреля против «Динамо».

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