Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Газпром» будет спонсировать «Ференцварош»

22 Апреля 2024 • 16:10 Комментировать

Компания «Газпром» станет спонсором известного венгерского клуба «Ференцварош». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Blikk, за счёт серьёзной финансовой поддержки «Газпрома» бюджет «Ференцвароша» вырастет до 50 миллионов евро.

Отметим, что недавно в «Ференцвароше» работал российский тренер – Станислав Черчесов. Он покинул клуб прошлым летом после того, как команда провалилась в квалификации Лиги чемпионов.

На текущий момент «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Команда уже обеспечила себе чемпионский титул.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Газпром Ференцварош
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
16:51 · Россия. Премьер-лига
Тукманов считает, что Слишкович может повторить путь Карреры в «Спартаке»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «К Кассьерре будет интерес, но я сомневаюсь, что «Зенит» захочет его продавать»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил результативность Кассьерры
16:30 · Россия. Премьер-лига
Боков: Уверен, что ЦСКА способен победить «Спартак» даже в таком составе
16:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что «Спартак» может оставить Слишковича главным тренером команды
16:16 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «В матче с «Зенитом» у «Оренбурга» получалось всё, кроме реализации»
16:10 · Россия. Премьер-лига
«Газпром» будет спонсировать «Ференцварош»
16:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать Адама Траоре слухи
16:00 · Россия. Премьер-лига
Новиков — о поражении ЦСКА от «Ахмата»: «Возможно, футболисты не выполнили установку Федотова»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Щетинин — о матче со «Спартаком»: «Второй гол выбил нас из колеи»
15:31 · Кубок России
Байрамян: «У «Ростова» есть хорошие шансы пройти дальше в Кубке России»
15:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл замену Чалову слухи
15:18 · Россия. Премьер-лига
Вахания — о матче со «Спартаком»: «Мы готовились к другой схеме»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Мацуев — о «Спартаке: «Мы должны понимать, на что рассчитываем в ближайшие годы»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Чернов — о Слишковиче: «У нас душевные тренировки, такого давно не было»
Все новости
Рекомендуем