«Газпром» будет спонсировать «Ференцварош»

Компания «Газпром» станет спонсором известного венгерского клуба «Ференцварош». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Blikk, за счёт серьёзной финансовой поддержки «Газпрома» бюджет «Ференцвароша» вырастет до 50 миллионов евро.

Отметим, что недавно в «Ференцвароше» работал российский тренер – Станислав Черчесов. Он покинул клуб прошлым летом после того, как команда провалилась в квалификации Лиги чемпионов.

На текущий момент «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Команда уже обеспечила себе чемпионский титул.