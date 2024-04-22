Новиков — о поражении ЦСКА от «Ахмата»: «Возможно, футболисты не выполнили установку Федотова»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о поражении московской команды в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Специалист назвал этот результат неожиданным, отметив, что «армейцы» уже не в первый раз не смогли довести дело до победного конца.

«Возможно, что футболисты не выполнили установку Федотова на игру. Ребята стараются, это видно, но вот чего-то им не хватает, совсем немного», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 25 апреля против «Спартака».