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Игрок «Ростова» Щетинин — о матче со «Спартаком»: «Второй гол выбил нас из колеи»

22 Апреля 2024 • 15:43 Комментировать
Урал
...
Ростов
25.04 16:00

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о разгромном поражении от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению российского футболиста, южан надломил второй пропущенный мяч.  

«Мы нормально начали, но второй гол выбил из колеи. Когда пропустили второй и третий, «поплыли», пошли отыгрываться и еще получили», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, первый тайм этой игры завершился с ничейным счётом 1:1. Однако во второй половине встречи «красно-белые» смогли забить в ворота соперника четыре безответных мяча. Дублем в составе «Спартака» отметился парагвайский полузащитник Хесус Медина.  

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Спартак Москва Ростов Кирилл Щетинин ещё теги

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