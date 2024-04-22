Игрок «Ростова» Щетинин — о матче со «Спартаком»: «Второй гол выбил нас из колеи»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о разгромном поражении от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению российского футболиста, южан надломил второй пропущенный мяч.

«Мы нормально начали, но второй гол выбил из колеи. Когда пропустили второй и третий, «поплыли», пошли отыгрываться и еще получили», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, первый тайм этой игры завершился с ничейным счётом 1:1. Однако во второй половине встречи «красно-белые» смогли забить в ворота соперника четыре безответных мяча. Дублем в составе «Спартака» отметился парагвайский полузащитник Хесус Медина.