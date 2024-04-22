Московский ЦСКА может подписать парагвайского нападающего на замену Фёдору Чалову.

Как сообщает телеграм-канал «ЦСКА Inside», «красно-синие» рассматривают вариант с подписанием нападающего «ЛДУ Кито» Алекса Арсе. По данным источника, представители Арсе активно продвигают своего клиента на российский рынок через агентство Ultimate Sport, с которым у ЦСКА неплохие отношения.

Отмечается, что ЦСКА может приобрести Арсе за 4-5 млн евро в том случае, если продаст Чалова.

В 2024 году 28-летний Арсе провел 16 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и записал на свой счет один голевой пас.