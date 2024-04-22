Вахания — о матче со «Спартаком»: «Мы готовились к другой схеме»

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос, что не получилось у команды в минувшем матче со «Спартаком».

Напомним, встреча 25-го тура чемпионата России завершилась победой «Спартака» над «Ростовом» со счетом 5:1.

«Мы готовились к другой схеме. Из-за этого какие-то домашние заготовки не проходили, и игра сваливалась больше в борьбу», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Кроме того, футболист поблагодарил всех болельщиков, которые посетили данный поединок.

После 24 игр «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 34 очка.