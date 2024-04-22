Пиняевым интересуются в Англии, но летом он туда из «Локомотива» не уедет

Российское футбольное медиапространство обсуждает новость об интересе «Челси» и «Манчестер Сити» к Сергею Пиняеву. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено в двух вещах: за россиянином топ-клубы следят, но летом он туда не перейдёт.

Интерес к Пиняеву точно есть

Сообщение об интересе «Манчестер Сити» и «Челси» к Сергею Пиняеву – это даже не новость. В целом список можно продолжить всеми остальными топ-клубами Европы. Пиняев ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», когда был ещё совсем юн. В таланте футболиста сомнений нет, и, естественно, что он входит в списки игроков, за которыми следят большие клубы. Не верите? В своё время никто не верил, что Александр Зинченко может сменить «Уфу» на «Манчестер Сити».

Другое дело, надо понимать, что даже на позиции Пиняева у «Челси», «Манчестер Сити» и других есть целый набор кандидатов, возможно, даже не один десяток. Наличие интереса абсолютно точно не ведёт к покупке. В связи с этим сообщение, которое появилось, точно не надо переоценивать и обсуждать, на какой позиции он может там оказаться.

Пиняев точно не перейдёт в «Манчестер Сити» или «Челси» летом

Более того, с уверенностью можно утверждать, что ближайшим летом Пиняев не перейдёт ни в «Манчестер Сити», ни в «Челси». Причин тому несколько. Во-первых и в-главных, английские клубы сейчас не готовы подписывать россиян по политическим причинам. Мы уже проходили это на примере Арсена Захаряна, когда лондонский клуб не смог осуществить этот трансфер. Нет ни единой причины, почему в случае Пиняева ситуация может пойти по иному сценарию.

Наверное, могло бы, будь у английских клубов невероятно сильное желание купить Пиняева. Однако вингер в этом сезоне даже в «Локомотиве» ушёл в тень Максима Глушенкова. Пиняев прекрасно играет для 19 лет: 3 гола и 5 передач в 22 матчах – отличный результат для всё ещё юного игрока. Однако это не та статистика, которая позволит сразу пробиться в основу английских топ-клубов.

Можно рассуждать на тему, чтобы купить Пиняева и отправить в аренду. Однако надо вспомнить, что с лета 2024-го ещё больше ужесточаются нормы ФИФА. Теперь клубы смогут отдавать в аренду не более 6 футболистов, так что сейчас не работает практика прошлых лет, когда можно было «раскидывать» юношей пачками. При этом «Локомотив» точно не продаст Пиняева дёшево. Конечно, для англичан условные 10 миллионов евро не выглядят стоп-сигналом. Однако сделка, где надо каким-то образом отправить в Россию деньги с учётом санкций и получить игрока, который пока не готов к основе, выглядит довольно муторной.

Уйдёт ли Пиняев ещё куда-то?

В целом это возможно, но есть сомнения. Пример Захаряна показал, что из России можно уехать в топ-чемпионат, и ничего невозможного в этом нет. «Реал Сосьедад» спокойно отпускал полузащитника в нашу сборную, чем опроверг слухи, будто с футболистом был согласован запрет на его игру в национальной команде.

Однако Захарян уезжал из «Динамо» в статусе лидера команды, а не просто талантливого игрока. Пиняев пока всё же не добился подобного статуса в «Локомотиве». Он органично развивается в стане «железнодорожников», но прямо сейчас для любой иностранной команды вингер остаётся «котом в мешке». При этом тот же Захарян пока продолжает адаптацию в Испании.

В свою очередь даже для клуба из Сан-Себастьяна трансфер в размере 13 миллионов был не мелочью. «Локомотив» при продаже Пиняева будет ориентироваться на эту стоимость. В связи с этим есть сомнения, что какой-то середняк из топ-чемпионата рискнёт сделать ставку на юного россиянина. Пока Пиняеву стоит ещё поиграть в Премьер-лиге, а через год при должном прогрессе трансфер может быть вполне реальным.

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Роман Андреев